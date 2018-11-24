Бизнес-форум в Гаване собрал более 400 испанских и кубинских предпринимателей
21:30 23.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 400 представителей испанских и кубинских предприятий собрались на открывшемся в пятницу двустороннем деловом форуме для обсуждения совместных проектов в сфере экономики, передает корр. ТАСС.
Мероприятие открылось в отеле Grand Hotel Packard в присутствии главы совмина Кубы Мигеля Диас-Канеля и председателя правительства Испании Педро Санчеса, который находится с официальным визитом в карибской стране. Их сопровождали министры и главы торговых палат.
Форум собрал более 400 представителей бизнеса - с испанской стороны приехали около 250 предпринимателей, кубинцев - около 150. Они представляют сферы туризма, сельского хозяйства, транспорта, энергетики и культуры. Среди наиболее крупных участников - телекоммуникационная компания Telefonica, авиакомпании Iberia и AirEuropa, испанская гостиничная сеть Melia.
"Блокада со стороны США - препятствие для сотрудничества, но мы признательны Испании и ЕС за их взвешенный подход в экономических отношениях с Кубой", - заявил на открытии форума заместитель председателя Совета министров Республики Куба Рикардо Кабрисас Руис.
Премьер Испании в свою очередь отметил важность поддержки малого бизнеса для инвестиций. "Поддержка испанских проектов на Кубе и во всей Латинской Америке, в частности, малого бизнеса, крайне важна. Кубинское правительство старается создать условия для благоприятного сотрудничества и работы наших компаний на острове", - добавил он.
Поездка Санчеса стала первым официальным визитом премьера Испании на Кубу за 32 года - в последний раз такую поездку совершал в 1986 году Фелипе Гонсалес, возглавлявший кабмин королевства с 1982 по 1996 год. Хосе Мария Аснар, занимавший пост премьера с 1996 по 2004 год, посещал Кубу в 1999 году вместе с монархом Хуаном Карлосом I, однако тогда поводом для визита послужил Иберо-американский саммит.
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