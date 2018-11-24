Украина: Передача комплекса Свято-Успенской Почаевской Лавры УПЦ МП отменена минюстом
23:00 23.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство юстиции Украины отменило передачу комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом в пятницу сообщила первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова.
"Комиссия Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко- архитектурного заповедника и отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры", - приводит ее слова пресс-служба ведомства.
По словам Сукмановой, члены комиссии пришли к выводу, что государственная регистрация права пользования комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры - Успенского собора, Троицкого собора, монастырских келий, архиерейского дома, колокольни, надвратного корпуса - была совершена с нарушениями требований действующего законодательства. "Именно поэтому это решение о государственной регистрации было отменено, а государственному регистратору, который его совершил, блокирован доступ в государственный реестр прав на недвижимое имущество", - отметила она. Данное решение, согласно законодательству, может быть оспорено в суде.
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