Спустя несколько столетий в Белом море замечен исчезающий вид моржей
09:10 24.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Краснокнижные атлантические моржи снова были замечены в Белом море, где не появлялись в течение нескольких столетий после резкого снижения популяции из-за неограниченного промысла. Об этом ТАСС в канун Дня моржа в России сообщил научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии им. П. П. Ширшова Александр Агафонов.
"Атлантический морж на данный момент все еще считается исчезающим. Изначально их численность сократилась, потому что велся интенсивный промысел. Например, в Белом море они не появлялись с XVIII века. Но сейчас, наоборот, по нашим данным, там стали появляться моржи, что, скорее, говорит о положительной динамике", - сказал он.
Промысел краснокнижного атлантического моржа на данный момент запрещен. Тихоокеанского моржа, численность которого сейчас составляет около 200 тысяч, разрешают добывать только коренным народам, но в крайне ограниченном количестве, добавил Агафонов.
Старший научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Василий Спиридонов отметил, что тревожной информации о состоянии популяции атлантических моржей сейчас нет, но следить за ее состоянием необходимо, потому что точные данные об их численности отсутствуют. Есть и другая проблема, которая касается прежде всего тихоокеанских моржей: из-за изменений ледовой обстановки, происходящих по причине глобального потепления, животные не могут использовать лежбища, находящиеся, в частности, в Беринговом море. В поисках "стоянки" моржи вынуждены мигрировать еще севернее, что приводит к высокой конкуренции между животными за место на лежбищах на севере Тихого океана.
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