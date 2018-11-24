Венесуэла: Система контроля за обменом валют привела к потери более 400 млрд долларов
09:30 24.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери Венесуэлы из-за государственной системы обмена валют, внедренной в 2003 году, за минувшее время превысили 400 млрд долларов. Такую оценку привел в пятницу агентству ЭФЭ глава комитета по контролю за денежным обращением Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Фредди Суперлано.
"Мы подсчитали, что утечка капиталов с 2003 года, когда был введен контроль за обменом, за все это время превысила 400 млрд долларов", - сказал Суперлано. По его оценкам, эта сумма более чем в 46 раз превышает объем международных резервов страны. Национальная ассамблея Венесуэлы контролируется политическими противниками президента Николаса Мадуро.
Боливарианская Республика в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. Согласно данным парламента, инфляция с января по октябрь этого года составила порядка 287 тыс. процентов, а в годовом исчислении рост цен превысил 833 тыс. процентов. МВФ прогнозирует, что к концу года инфляция может достичь миллиона процентов.
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