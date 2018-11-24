0
0
578
Новости

Венесуэла: Система контроля за обменом валют привела к потери более 400 млрд долларов

Добавить в избранное

09:30 24.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Венесуэлы из-за государственной системы обмена валют, внедренной в 2003 году, за минувшее время превысили 400 млрд долларов. Такую оценку привел в пятницу агентству ЭФЭ глава комитета по контролю за денежным обращением Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Фредди Суперлано.

"Мы подсчитали, что утечка капиталов с 2003 года, когда был введен контроль за обменом, за все это время превысила 400 млрд долларов", - сказал Суперлано. По его оценкам, эта сумма более чем в 46 раз превышает объем международных резервов страны. Национальная ассамблея Венесуэлы контролируется политическими противниками президента Николаса Мадуро.

Боливарианская Республика в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. Согласно данным парламента, инфляция с января по октябрь этого года составила порядка 287 тыс. процентов, а в годовом исчислении рост цен превысил 833 тыс. процентов. МВФ прогнозирует, что к концу года инфляция может достичь миллиона процентов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

18:45 24.11.2018
СМИ: Удары ВВС коалиции и США снова привели к жертвам среди мирного населения в Сирии
0
15
18:15 24.11.2018
Испания готова снять вето и проголосовать по Brexit
0
80
17:30 24.11.2018
МИД КНР: Китай и Индия достигли успехов в урегулировании пограничных споров
0
126
16:30 24.11.2018
Порошенко и Вейонис запланировали визит в Донбасс
0
191
15:45 24.11.2018
Московский патриарх освятил памятник на крупнейшей базе ВМФ РФ в Балтийске
0
245
15:15 24.11.2018
Лавров назвал ИГИЛ союзниками США
0
299
14:30 24.11.2018
Правительственный кризис помешал шведскому королю посетить Китай
0
304
13:45 24.11.2018
Новые наблюдательные пункты США в Сирии усложнят ситуацию - Турция
0
354
13:15 24.11.2018
Глава МИД Японии обсудил с Лавровым проблемы по мирному договору на основе декларации 1956 года
0
399
12:45 24.11.2018
МИД КНР призвал объединить усилия в борьбе с глобальной террористической угрозой
0
362

Возврат к списку