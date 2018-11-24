Тысячи человек вышли на митинг с требованием отставки чешского правительства - СМИ

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовый митинг с требованием отставки чешского правительства, возглавляемого премьером и долларовым миллиардером Андреем Бабишем, прошел в пятницу вечером на Староместской площади в центре Праги. Об этом сообщило Чешское радио.

Собравшиеся выразили недовольство тем, что нижняя палата чешского парламента в пятницу не поддержала инициированное оппозицией голосование о вынесении вотума недоверия правительству Бабиша. Выступившие на митинге говорили, что политик недостоин возглавлять кабмин из-за скандалов вокруг него. Наиболее громкие из них, ставшие предметом полицейских расследований, связаны с присвоением Бабишем двух миллионов евро дотаций одной из принадлежавших ему фирм, а также с якобы организованным им похищением замешанного в финансовых делах сына от первого брака из Чехии в Крым.

Митингующие скандировали: "Бабиша - в урну!", "Хотим порядочное правительство!" и "Правительство - в отставку!". Акция протеста продолжалась не более 45 минут. Ее организатором выступила поддерживаемая правыми партиями парламентской оппозиции гражданская инициатива "Миллион мгновений".

В митинге, согласно информации радио, приняли участие "несколько тысяч человек". Точную цифру организаторы и полиция не назвали. Неделю назад на Староместской площади также прошла акция протеста против правительства Бабиша. СМИ затем сообщали, что в ней были задействованы 15 тысяч граждан.



