Казахстан и ЕС обсудили вопросы по соглашению о расширении партнерства
10:45 24.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов провел 23 ноября в Брюсселе встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Стороны обсудили ход ратификации и реализацию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС (СРПС). Об этом в субботу сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.
Как отметил Абдрахманов, Евросоюз остается крупнейшим торгово-экономическим и инвестиционным партнером и одним из приоритетных направлений внешней политики Казахстана. "В этом контексте стороны возлагают большие надежды на СРПС и намерены использовать весь потенциал нового документа. Ожидается, что ратификация стратегического соглашения, в котором заложены основные приоритеты дальнейшего сотрудничества, завершится в первой половине 2019 года. В настоящее время 24 страны Евросоюза уже ратифицировали СРПС, в остальных четырех - документ находится на стадии рассмотрения", - говорится в сообщении.
По словам Абдрахманова, в рамках СРПС Астана нацелена на дальнейшее сближение республики и Евросоюза, приоритетом в этом вопросе является облегчение визового режима для граждан Казахстана, посещающих ЕС. Соответствующие переговоры планируется начать после принятия Евросоюзом нового визового кодекса ЕС (Union Code on Visas).
"Могерини отметила актуальность проводимых в Казахстане политических и административных реформ, которые создают прочную основу для дальнейшего углубления взаимодействия в формате Казахстан - ЕС. При этом она подчеркнула важную роль Казахстана в региональных процессах и значимость инициатив, безусловно, содействующих углублению регионального диалога", - уточнили в МИД.
В ходе встречи также рассмотрена инициатива президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации специальной сессии ООН или встречи с участием лидеров США, России, Китая и Евросоюза в Астане для обсуждения проблем международной безопасности. "По мнению европейского дипломата, предложения Назарбаева весьма своевременны для международного сообщества, она призвала обратить внимание на важность их дальнейшей имплементации, просила поделиться концепцией встречи", - пояснили в пресс-службе.
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