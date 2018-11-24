Казахстан и ЕС обсудили вопросы по соглашению о расширении партнерства

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов провел 23 ноября в Брюсселе встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Стороны обсудили ход ратификации и реализацию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС (СРПС). Об этом в субботу сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.

Как отметил Абдрахманов, Евросоюз остается крупнейшим торгово-экономическим и инвестиционным партнером и одним из приоритетных направлений внешней политики Казахстана. "В этом контексте стороны возлагают большие надежды на СРПС и намерены использовать весь потенциал нового документа. Ожидается, что ратификация стратегического соглашения, в котором заложены основные приоритеты дальнейшего сотрудничества, завершится в первой половине 2019 года. В настоящее время 24 страны Евросоюза уже ратифицировали СРПС, в остальных четырех - документ находится на стадии рассмотрения", - говорится в сообщении.

По словам Абдрахманова, в рамках СРПС Астана нацелена на дальнейшее сближение республики и Евросоюза, приоритетом в этом вопросе является облегчение визового режима для граждан Казахстана, посещающих ЕС. Соответствующие переговоры планируется начать после принятия Евросоюзом нового визового кодекса ЕС (Union Code on Visas).

"Могерини отметила актуальность проводимых в Казахстане политических и административных реформ, которые создают прочную основу для дальнейшего углубления взаимодействия в формате Казахстан - ЕС. При этом она подчеркнула важную роль Казахстана в региональных процессах и значимость инициатив, безусловно, содействующих углублению регионального диалога", - уточнили в МИД.

В ходе встречи также рассмотрена инициатива президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации специальной сессии ООН или встречи с участием лидеров США, России, Китая и Евросоюза в Астане для обсуждения проблем международной безопасности. "По мнению европейского дипломата, предложения Назарбаева весьма своевременны для международного сообщества, она призвала обратить внимание на важность их дальнейшей имплементации, просила поделиться концепцией встречи", - пояснили в пресс-службе.



