Безопасность Европы становится заложником подрывной политики США - Лавров
11:30 24.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США пользуются нынешней ситуацией в диалоге Россия - ЕС для опасной военной деятельности у российских границ. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для португальской газеты "Публику"
"К сожалению, серьезной помехой на пути дальнейшего упрочения российско-португальского сотрудничества остается нездоровая ситуация на нашем общем континенте, - сказал он. - Кризис на Украине - результат геополитических игр США и их идейных единомышленников в ряде стран, а также слепоты бюрократии Евросоюза - обрушил атмосферу доверия, над созданием которой много лет трудились ответственные лидеры России и ключевых государств Европы".
По словам министра, крайнюю озабоченность в Москве вызвало то, что "Брюссель не только поступился своими принципами и ценностями, закрыв глаза на вооруженный переворот в Киеве, свергнувший демократически избранного президента, но и последовал указке из Вашингтона, присоединившись к антироссийским санкциям".
"Что мы имеем теперь? - обратил внимание Лавров. - Архитектура диалога Россия - ЕС серьезно нарушена, европейские производители несут многомиллиардные убытки, киевский режим ведет войну против собственного народа, в Европе возник новый конфликт". "США же не несут никаких потерь, - констатировал он. - Более того, пользуются ситуацией для подстегивания опасной военной деятельности вблизи российских границ, раскручивания гонки вооружений в нашем соседстве, где, как мы все надеялись, нет места новой "холодной войне".
По словам министра, безопасность народов Европы "становится заложником подрывной политики, проводимой из-за океана".
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