Решение Минюста не лишает УПЦ права пользования Почаевской лавры - протоиерей

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Министерства юстиции Украины об отмене перерегистрации комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры не лишает Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользования монастырями. Об этом в субботу сообщил председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

"Обращаю внимание: решение Минюста об отмене государственной регистрации (изъятия из реестра записи) о праве пользования на сооружения Свято-Успенской Почаевской лавры не отменяет договор о пользовании с 2003 года. В то же время право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации, - написал он в "Фейсбуке". - Поэтому отмена такой государственной регистрации не лишает мужской монастырь УПЦ права на пользование сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры".

При этом Бахов добавил, что решение Минюста также может быть обжаловано в суде.



