0
0
401
Новости

Глава МИД Японии обсудил с Лавровым проблемы по мирному договору на основе декларации 1956 года

Добавить в избранное

13:15 24.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Японии Таро Коно в ходе состоявшейся в пятницу встречи в Риме со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил вопрос ускорения переговоров по мирному договору на основе договоренности между лидерами двух стран, достигнутой ранее в Сингапуре. Об этом сообщило в субботу японское внешнеполитическое ведомство.

"С министром Лавровым мы обсудили итоги встречи на высшем уровне в Сингапуре, в первую очередь проблему заключения мирного договора. Мы подтвердили, что будем углублять дискуссию на уровне глав МИД, опираясь на договоренность между нашими лидерами об ускорении переговоров по мирному договору на основе декларации 1956 года", - сказал Коно в беседе с журналистами в итальянской столице, расшифровка которой приводится на сайте ведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

18:45 24.11.2018
СМИ: Удары ВВС коалиции и США снова привели к жертвам среди мирного населения в Сирии
0
15
18:15 24.11.2018
Испания готова снять вето и проголосовать по Brexit
0
80
17:30 24.11.2018
МИД КНР: Китай и Индия достигли успехов в урегулировании пограничных споров
0
126
16:30 24.11.2018
Порошенко и Вейонис запланировали визит в Донбасс
0
191
15:45 24.11.2018
Московский патриарх освятил памятник на крупнейшей базе ВМФ РФ в Балтийске
0
245
15:15 24.11.2018
Лавров назвал ИГИЛ союзниками США
0
299
14:30 24.11.2018
Правительственный кризис помешал шведскому королю посетить Китай
0
304
13:45 24.11.2018
Новые наблюдательные пункты США в Сирии усложнят ситуацию - Турция
0
354
12:45 24.11.2018
МИД КНР призвал объединить усилия в борьбе с глобальной террористической угрозой
0
362
12:15 24.11.2018
Решение Минюста не лишает УПЦ права пользования Почаевской лавры - протоиерей
0
458

Возврат к списку