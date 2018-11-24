Глава МИД Японии обсудил с Лавровым проблемы по мирному договору на основе декларации 1956 года

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Японии Таро Коно в ходе состоявшейся в пятницу встречи в Риме со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил вопрос ускорения переговоров по мирному договору на основе договоренности между лидерами двух стран, достигнутой ранее в Сингапуре. Об этом сообщило в субботу японское внешнеполитическое ведомство.

"С министром Лавровым мы обсудили итоги встречи на высшем уровне в Сингапуре, в первую очередь проблему заключения мирного договора. Мы подтвердили, что будем углублять дискуссию на уровне глав МИД, опираясь на договоренность между нашими лидерами об ускорении переговоров по мирному договору на основе декларации 1956 года", - сказал Коно в беседе с журналистами в итальянской столице, расшифровка которой приводится на сайте ведомства.



