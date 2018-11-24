Новые наблюдательные пункты США в Сирии усложнят ситуацию - Турция
13:45 24.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение Соединенных Штатов установить наблюдательные пункты на севере Сирии усложнит ситуацию в регионе. Об этом заявил в субботу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
"Я думаю, что подобная практика осложнит ситуацию в и так непростом регионе. Мы передали свою обеспокоенность американским партнерам в связи с [их] намерением организовать наблюдательные пункты на севере Сирии", - приводит слова министра телеканал ТРТ.
По словам Акара, "турецкие военнослужащие примут все необходимые меры для обеспечения безопасности на границе с Сирией".
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