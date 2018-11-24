Правительственный кризис помешал шведскому королю посетить Китай
14:30 24.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Король Швеции Карл XVI Густав решил отменить запланированную с представителями бизнеса страны поездку в Китай из-за правительственного кризиса в королевстве. Об этом в субботу сообщила газета "Дагенс индустри".
Поездка в Гонконг и Шэньчжэнь организована Королевской инженерной академией (IVA) и должна была начаться в воскресенье 25 ноября. "В связи с продолжающимся процессом формирования правительства в Швеции король решил воздержаться от участия в поездке IVA в Гонконг и Шэньчжэнь", - пояснила представитель пресс-службы двора Ульрика Нэсхольм.
Пока неизвестно, отказались ли от визита другие члены делегации.
Несмотря на то, что после парламентских выборов в Швеции прошло 76 дней, в стране до сих пор нет нового правительства. Голосование по вопросу доверия избранному предыдущим парламентом премьер-министру Стефану Лёвену в законодательном собрании нового созыва Швеции состоялось 25 сентября. Большинство депутатов - 204 из 349 человек - выступили против продления его полномочий.
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