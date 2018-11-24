Лавров назвал ИГИЛ союзниками США

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) является союзником Вашингтона в задаче смены политического режима в Сирии. Об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой в Лиссабоне.

"Госдепартамент на днях заявил, что ИГИЛ пока не побеждена и для того, чтобы победить ИГИЛ, главным предварительным условием является смена режима в Сирии, - указал российский министр. - Подтверждается моя догадка о том, что ИГИЛ рассматривается американцами как оправдание своего военного присутствия в Сирии и чуть ли не как союзник в борьбе против сирийского режима".

"То есть главная задача сейчас [для Вашингтона] - опять сменить режим, а не победить ИГИЛ", - подчеркнул Лавров.







