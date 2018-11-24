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Новости

Испания готова снять вето и проголосовать по Brexit

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18:15 24.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испания снимает свое вето со сделки по Brexit после достижения соглашения по вопросу Гибралтара. Об этом заявил в субботу председатель правительства пиренейского королевства Педро Санчес.

"Европа и Великобритания согласились на требования, обозначенные Испанией, поэтому, как следствие, Испания снимет вето и проголосует завтра (в воскресенье, на экстренном саммите ЕС - прим. ТАСС) за [соглашение по] Brexit", - сказал премьер.

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