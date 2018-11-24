СМИ: Удары ВВС коалиции и США снова привели к жертвам среди мирного населения в Сирии

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 20 мирных жителей стали жертвами удара ВВС международной коалиции во главе с США по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило в субботу государственное агентство САНА.



