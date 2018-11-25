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Манифестанты устроили уличные беспорядки и поджоги в Париже

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19:30 24.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники движения "желтые жилеты" устроили в ходе манифестации на Елисейских полях несколько поджогов. Об этом сообщил телеканал Си-ньюс в репортажах об акциях, проводимых в Париже французами, протестующими против роста цен на автомобильное топливо и увеличения налогов.

По данным полиции, манифестанты, среди которых не менее сотни активистов ультраправых группировок, повалили на проезжей части главной артерии столицы автофургон и подожгли его. Также на Елисейских полях горят несколько баррикад, сооруженных из взятых со строек материалов.

Пожарные и полицейские не успевают своевременно предотвращать поджоги, так как большая часть Елисейских полей по-прежнему заполнена несколькими тысячами агрессивно настроенных манифестантов. Как отмечает телеканал, в субботу впервые после долгого перерыва полиция применила для разгона протестующих и тушения пожаров спецмашины с брандспойтами. Они не использовались долгое время, так как струи воды, направляемые на толпу под очень сильным давлением, часто приводят к сильным травмам.

Согласно последним данным МВД, в Париже в уличных беспорядках участвует 8 тыс. человек. В целом во Франции акции протеста "желтых жилетов" собрали 81 тыс. человек. В ходе манифестаций в субботу в стране задержаны 35 человек, из которых 22 помещены под стражу. В результате столкновений между манифестантами и полицией пострадали восемь человек.

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