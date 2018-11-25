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Угроза Великобритании со стороны ИГИЛ снизилась благодаря РФ - посольство РФ

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20:30 24.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия внесла существенный вклад в укрепление безопасности Великобритании и других стран Запада, ведя борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне, комментируя слова главы генштаба ВС Великобритании Марка Карлтона-Смита о том, что Россия представляет для Соединенного Королевства гораздо большую угрозу, чем ИГ.

"Угроза Великобритании со стороны ИГИЛ (название "Исламского государства" до 2014 г - прим. ТАСС) действительно снизилась, причем в значительной степени благодаря России, работе которой в Сирии Лондон последовательно препятствует. Так что именно Россия существенно укрепила безопасность Великобритании за несколько последних лет, - отметил российский дипломат. - Этого нельзя сказать о Британии, которая за последние годы совместно с США развязала агрессию в Ираке, уничтожила государственность в Ливии, а в апреле этого года совершила акт агрессии против Сирии путем нанесения по ее территории массированных ракетных ударов под вымышленным предлогом. Консервативное правительство де-факто мало что сделало для борьбы с терроризмом".

В российском посольстве также обратили внимание на то, что британские власти продолжают наращивать военные расходы, заявляя о необходимости готовиться к возможным боевым действиям на европейском континенте.

"Ярким примером агрессивной британской внешнеполитической линии является размещение Великобританией своих воинских контингентов вблизи российских границ, - отметили в посольстве. - Многое объясняет тезис Карлтона-Смита (если его корректно передают СМИ) о том, что "халифат уничтожен, и теперь надо сосредоточиться на России". Этот постоянный поиск врага является не только оправданием британских военных расходов, но и попыток страны сохранить за собой место активного участника международных процессов, как их понимают в Лондоне.

С утверждением о том, что сейчас Россия является для национальной безопасности Великобритании более серьезной угрозой, чем исламский экстремизм, Карлтон-Смит выступил в опубликованном в субботу интервью газете "Дейли телеграф" - первом после его вступления в июне в должность командующего сухопутными силами страны. По мнению британского генерала, Россия "продемонстрировала, что готова применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов" и якобы стремится выявлять и использовать "уязвимые стороны Запада".

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