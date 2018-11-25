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Глава МИД Чехии: Россия, по-моему, представляет опасность...

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08:55 25.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, назначенный на этот пост месяц назад, утверждает, что Россия представляет угрозу для его страны и Евросоюза. Об этом сообщил в субботу пражский портал irozhlas.cz.

"Россия, по-моему, представляет опасность, - считает он. - Например, распространением дезинформации и применением [на практике] различных гибридных угроз. Сегодня она для Чехии и других государств Евросоюза, действительно, представляет опасность".

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