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Снег и гололедицу прогнозируют синоптики в Москве в воскресенье

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09:04 25.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

До двух градусов мороза, снег и гололедица ожидаются в столице в воскресенье, сообщает Гидрометцентр РФ.

Днем термометры в Москве покажут от минус двух до нуля градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В ночь на понедельник в Москве температура опустится до минус шести градусов, местами также возможен небольшой снег и гололедица.

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