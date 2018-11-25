Снег и гололедицу прогнозируют синоптики в Москве в воскресенье

09:04 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

До двух градусов мороза, снег и гололедица ожидаются в столице в воскресенье, сообщает Гидрометцентр РФ.

Днем термометры в Москве покажут от минус двух до нуля градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В ночь на понедельник в Москве температура опустится до минус шести градусов, местами также возможен небольшой снег и гололедица.