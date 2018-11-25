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Секретные материалы: США хотели устроить саммит лидеров КНДР и Южной Кореи в 1979-м году

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09:06 25.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США хотели организовать в 1979 году секретный саммит в Джакарте с участием лидеров КНДР и Южной Кореи для снижения напряженности между государствами в условиях холодной войны. Об этом со ссылкой на рассекреченные дипломатические документы в воскресенье сообщило агентство Рёнхап.

По его данным, президент США в 1977-1981 гг. демократ Джимми Картер планировал провести трехсторонние переговоры с лидером КНДР Ким Ир Сеном и президентом Республики Корея. Агентство не уточняет, какой именно южнокорейский лидер имелся в виду: до 26 октября 1979 года им был Пак Чон Хи, а после его убийства и до августа 1980 года - Чхве Гю Ха. Консультации должны были пройти в Джакарте, потому что, как сказано в документах, это "особенно удобно для всех сторон, поскольку каждая из них имеет в индонезийской столице официальное представительство".

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