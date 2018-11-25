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Америка может закрыть границу с Мексикой из-за проблем с мигрантами

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09:45 25.11.2018 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп в твиттере пригрозил закрыть границу с Мексикой для борьбы с нелегалами. По его словам, США готовы закрыть границу с Мексикой, если это будет необходимо. Он также добавил, что ситуация с нелегальными мигрантами на американо-мексиканской границе очень опасна.

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