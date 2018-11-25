0
0
299
Новости

ФСБ: Корабли ВМС Украины нарушили морскую границу России

Добавить в избранное

11:32 25.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу РФ и вошли в территориальные воды, говорится в сообщении погрануправления ФСБ России по Крыму.

"Сегодня утром около 07:00 мск три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли Государственную границу РФ, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации. Украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, в соответствии с графиком движения и расстановки судов, утвержденным капитаном российского морского порта", - говорится в сообщении.

Подробнее...

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

15:30 25.11.2018
Из Бердянска в район инцидента вышли два военных корабля ВМС Украины
0
50
15:00 25.11.2018
Абэ: Для полного раскрытия потенциала отношений РФ и Японии необходимо заключить мирный договор
0
105
14:30 25.11.2018
СМИ: Палестинским беженцам не дадут участвовать в Хадже
0
151
14:00 25.11.2018
МИД Украины сделал заявление по поводу инцидента у берегов Крыма
0
249
13:15 25.11.2018
СМИ: Россия закрыла проход через Керченский пролив для гражданских судов
0
294
13:04 25.11.2018
Саммит ЕС со своей стороны утвердил соглашение по Brexit
0
232
12:30 25.11.2018
Президент Франции считает, что Евросоюзу нужны серьезные реформы
0
250
12:22 25.11.2018
ФСБ России считает действия кораблей ВМС Украины провокацией
0
260
11:55 25.11.2018
Европарламент выступает за соглашение по Brexit
0
275
11:35 25.11.2018
ВМС Украины: Российский пограничный корабль протаранил наш буксир
0
358

Возврат к списку