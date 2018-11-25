ФСБ: Корабли ВМС Украины нарушили морскую границу России
11:32 25.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу РФ и вошли в территориальные воды, говорится в сообщении погрануправления ФСБ России по Крыму.
"Сегодня утром около 07:00 мск три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли Государственную границу РФ, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации. Украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, в соответствии с графиком движения и расстановки судов, утвержденным капитаном российского морского порта", - говорится в сообщении.
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