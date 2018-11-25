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ВМС Украины: Российский пограничный корабль протаранил наш буксир

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11:35 25.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский рейдовый буксир "Яны Капу", осуществляющий в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" переход из порта Одессы в порт Мариуполя, получил повреждение. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

"Пограничный корабль "Дон" (Российская Федерация - прим. ТАСС) совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик", - говорится в сообщении. В пресс-службе ВМС ВСУ утверждают, что в целях обеспечения безопасности судоходства украинская сторона информировала о намерении осуществлять переход в соответствии с международными нормами.

Ранее в воскресенье погрануправления ФСБ России по Крыму сообщило, что три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в территориальные воды и опасно маневрируют и не подчиняются требованиям. 

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