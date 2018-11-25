ВМС Украины: Российский пограничный корабль протаранил наш буксир
11:35 25.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский рейдовый буксир "Яны Капу", осуществляющий в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" переход из порта Одессы в порт Мариуполя, получил повреждение. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).
"Пограничный корабль "Дон" (Российская Федерация - прим. ТАСС) совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик", - говорится в сообщении. В пресс-службе ВМС ВСУ утверждают, что в целях обеспечения безопасности судоходства украинская сторона информировала о намерении осуществлять переход в соответствии с международными нормами.
Ранее в воскресенье погрануправления ФСБ России по Крыму сообщило, что три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в территориальные воды и опасно маневрируют и не подчиняются требованиям.
Новости
- 15:30 25.11.2018
- Из Бердянска в район инцидента вышли два военных корабля ВМС Украины
- 14:00 25.11.2018
- МИД Украины сделал заявление по поводу инцидента у берегов Крыма
- 13:15 25.11.2018
- СМИ: Россия закрыла проход через Керченский пролив для гражданских судов
- 11:35 25.11.2018
- ВМС Украины: Российский пограничный корабль протаранил наш буксир
- 11:32 25.11.2018
- ФСБ: Корабли ВМС Украины нарушили морскую границу России
- 08:58 25.11.2018
- Террористы нанесли удар по Алеппо химическими снарядами
- 12:05 23.11.2018
- Новая Земля полностью восстановилась после ядерных испытаний времен СССР - Северный флот
- 10:00 23.11.2018
- Японский военный корабль потерял часть боезапаса во время шторма
- 22:00 22.11.2018
- Турция готова рассмотреть предложение США по комплексам Patriot
- 21:20 22.11.2018
- Экс-начальник ГУ по работе с личным составом Минобороны задержан по делу о хищениях в ЦСКА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать