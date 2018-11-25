Европарламент выступает за соглашение по Brexit

11:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европарламент (ЕП) выступает за проект соглашения по выходу Великобритании из состава Евросоюза, который лидеры 27 стран сообщества должны утвердить в воскресенье в Брюсселе. Об этом заявил по прибытии на экстренный саммит ЕС по Brexit глава Европарламента Антонио Таяни. "Европарламент выступает за это соглашение", - сказал он.

По его словам, нынешний документ выгоден и для Брюсселя, и для Лондона. "Соглашение хорошее для обеих сторон", - отметил Таяни. После утверждения соглашения лидерами ЕС его должен будет официально одобрить Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге.