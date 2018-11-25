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Президент Франции считает, что Евросоюзу нужны серьезные реформы

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12:30 25.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выход Великобритании из ЕС (Brexit) означает необходимость глубокой реформы Евросоюза. Об этом заявил в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии на экстренный саммит лидеров 27 стран ЕС (без Великобритании), на котором они должны утвердить со своей стороны соглашение о Brexit.

"Выход Великобритании означает необходимость глубокой реформы Евросоюза, закладки новых основ сообщества. Это станет лейтмотивом следующих европейских выборов (выборов в Европарламент в мае 2019 года - прим. ТАСС)", - заявил он.

На вопрос британских журналистов, который они задают в воскресенье всем лидерам, хороший ли сегодня день для "европейского развода", Макрон ответил: "Это не праздник и не траур. Мы говорим о суверенном выборе народа, который мы должны выполнить".

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