ФСБ России считает действия кораблей ВМС Украины провокацией

12:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России называет провокацией заход трех кораблей Военно-морских сил Украины в территориальные воды РФ, заявили в Центре общественных связей ФСБ.

"Уже пятый час в российских территориальных водах в акватории Черного моря продолжаются провокационные действия трех судов МВФ Украины. Их цель понятна - создать конфликтную ситуацию в этом регионе. Погранслужбой ФСБ России предпринимаются все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации украинского руководства и обеспечения безопасности судоходства", - говорится в сообщении.

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