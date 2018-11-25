МИД Украины сделал заявление по поводу инцидента у берегов Крыма

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Украины обвинило Российскую Федерацию в инциденте с тремя украинскими суднами, которые совершают переход из Одессы в Мариуполь. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

"Корабли Российской Федерации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении. "Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву, двусторонней договорно-правовой базы", - добавили в украинском МИД.

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