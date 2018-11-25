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Новости

СМИ: Палестинским беженцам не дадут участвовать в Хадже

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14:30 25.11.2018

Консульство Саудовской Аравии в Ливане перестало выдавать проживающим в стране палестинским беженцам визы, необходимые для участия в Хадже. Запрет касается 170.000 человек, - пишет Newsru.co.il со ссылкой на канал "Аль-Джазира"

Канал предполагает, что решение является политически мотивированным. Его цель – оказать давление на палестинское руководство с целью заставить его принять готовящийся американской администрацией план урегулирования – так называемую "сделку века".

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