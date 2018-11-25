Абэ: Для полного раскрытия потенциала отношений РФ и Японии необходимо заключить мирный договор

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заключение мирного договора между Японией и Россией необходимо с точки зрения региональной стабильности и решения различных проблем международного сообщества, также это откроет совершенно новый этап в развитии российско-японских отношений. Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Я несколько раз это говорил, и теперь хочу повторить еще раз: для полного раскрытия нашего потенциала двусторонних отношений необходимо заключить мирный договор. Это выведет наши отношения на совершенно новый этап и принесет совершенно новые плоды нашим народам. Это необходимо и для нашего региона, для его стабильности, а также для решения различных проблем международного сообщества. Япония и Россия должны сотрудничать и взаимодействовать для решения таких проблем", - отметил он.

По словам Абэ, "и Россия, и Япония - это очень важные, достойные государства", и отсутствие мирного договора между ними - это ненормальная ситуация. Премьер подчеркнул, что отношения РФ и Японии имеют многообещающие перспективы. "Нам хотелось бы полностью раскрыть этот потенциал. Роль России велика в нашем регионе, и реализация потенциала японо-российских отношений принесет пользу не только нашим двум странам, но и региону и миру в целом", - добавил он.