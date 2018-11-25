Из Бердянска в район инцидента вышли два военных корабля ВМС Украины
15:30 25.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еще два украинских военных корабля выдвинулись из Бердянска в район захода трех кораблей Военно-морских сил Украины в российские территориальные воды, пограничники ФСБ России принимают все меры, чтобы пресечь провокацию. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.
"Сегодня в 11:30 погранслужбой ФСБ России зафиксировано выдвижение из порта Бердянск двух бронированных артиллерийских судов класса Гюрза. В настоящий момент они на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной украинской стороной. Погранслужбой ФСБ России принимаются все необходимые меры для пресечения данной провокации", - говорится в сообщении.
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