Из Бердянска в район инцидента вышли два военных корабля ВМС Украины

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еще два украинских военных корабля выдвинулись из Бердянска в район захода трех кораблей Военно-морских сил Украины в российские территориальные воды, пограничники ФСБ России принимают все меры, чтобы пресечь провокацию. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.

"Сегодня в 11:30 погранслужбой ФСБ России зафиксировано выдвижение из порта Бердянск двух бронированных артиллерийских судов класса Гюрза. В настоящий момент они на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной украинской стороной. Погранслужбой ФСБ России принимаются все необходимые меры для пресечения данной провокации", - говорится в сообщении.