ВМС Украины: Россия подняла в воздух вертолеты для сопровождения украинских кораблей
17:25 25.11.2018 Источник: Телеканал "112 Украина"
Российская сторона привлекла вертолеты для сопровождения кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Facebook на странице ведомства.
"В 13:12 был зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров Военно-морских сил ВС Украины", - отмечается в нем.
При этом добавляется, что пограничные корабли РФ также продолжают сопровождение украинских кораблей на опасном расстоянии.
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