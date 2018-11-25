ВМС Украины: Россия подняла в воздух вертолеты для сопровождения украинских кораблей

17:25 Источник: Телеканал "112 Украина"

Российская сторона привлекла вертолеты для сопровождения кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Facebook на странице ведомства.

"В 13:12 был зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров Военно-морских сил ВС Украины", - отмечается в нем.

При этом добавляется, что пограничные корабли РФ также продолжают сопровождение украинских кораблей на опасном расстоянии.