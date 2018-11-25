Полиция безопасности Латвии задержала русскоязычного журналиста

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция безопасности (ПБ) Латвии задержала еще одного русскоязычного журналиста Дмитрия Сумарокова. Об этом в воскресенье сообщила его друг и журналистка Екатерина Викулина.

"Латвийская ПБ задержала поэта и журналиста Дмитрия Сумарокова. Вместе с редактором Юрием Алексеевым. Излишне говорить, что это наступление на свободу слова, что это характеризует ту страну, в которой мы живем", - написала она на своей странице в "Фейсбуке".