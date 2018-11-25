В США удалось локализовать самый крупный природный пожар в истории страны
19:00 25.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Природный пожар на севере Калифорнии, признанный самым разрушительным в современной истории этого американского штата, полностью локализован. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении калифорнийского управления лесного хозяйства и пожарной охраны.
Площадь выгоревшей территории составила около 620 кв. км. Пламя уничтожило примерно 14 тыс. домов. Погибли при пожаре "Кэмп", возникшем 8 ноября в округе Бьютт на севере штата, не менее 85 человек.
Еще один крупный пожар, полыхавший на юге Калифорнии близ Малибу, ранее также был полностью локализован. Жертвами двух этих пожаров стали не менее 88 человек. До сих продолжаются поиски тел погибших.
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