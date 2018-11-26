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Новости

У ФСБ России есть доказательства провокации со стороны ВМС Украины

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23:20 25.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России сообщила о наличии неопровержимых доказательствах проведения Киевом провокации силами Военно-морских сил Украины, пообещав предать их гласности в ближайшее время.

"Имеются неопровержимые доказательства подготовки и проведения Киевом провокации силами ВМФ Украины в черноморской акватории. Эти материалы вскоре будут преданы гласности", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.

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