У ФСБ России есть доказательства провокации со стороны ВМС Украины
23:20 25.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России сообщила о наличии неопровержимых доказательствах проведения Киевом провокации силами Военно-морских сил Украины, пообещав предать их гласности в ближайшее время.
"Имеются неопровержимые доказательства подготовки и проведения Киевом провокации силами ВМФ Украины в черноморской акватории. Эти материалы вскоре будут преданы гласности", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
Новости
- 19:00 25.11.2018
- В США удалось локализовать самый крупный природный пожар в истории страны
- 18:30 25.11.2018
- Полиция безопасности Латвии задержала русскоязычного журналиста
- 17:25 25.11.2018
- ВМС Украины: Россия подняла в воздух вертолеты для сопровождения украинских кораблей
- 16:11 25.11.2018
- Российская авиация в Сирии уничтожила боевиков, применивших химоружие
- 15:30 25.11.2018
- Из Бердянска в район инцидента вышли два военных корабля ВМС Украины
- 15:00 25.11.2018
- Абэ: Для полного раскрытия потенциала отношений РФ и Японии необходимо заключить мирный договор
- 14:30 25.11.2018
- СМИ: Палестинским беженцам не дадут участвовать в Хадже
- 14:00 25.11.2018
- МИД Украины сделал заявление по поводу инцидента у берегов Крыма
- 13:15 25.11.2018
- СМИ: Россия закрыла проход через Керченский пролив для гражданских судов
- 13:04 25.11.2018
- Саммит ЕС со своей стороны утвердил соглашение по Brexit
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать