По кораблям ВМС Украины в Азовском море был открыт огонь, они задержаны

09:00 Источник: Эхо Москвы

В ФСБ подтвердили, что по кораблям ВМС Украины в Азовском море был открыт огонь. Два бронекатера и буксир задержаны за нарушение границы, заявили в ведомстве.

Между тем, в командовании ВМС Украины подчеркнули, что корабли были захвачены за пределами территориальных вод Крыма. В ФСБ сообщили, что в результате применения оружия российской стороной были ранены трое военнослужащих Украины, им оказана медицинская помощь. По данным украинских СМИ, ранены шесть человек, двое из них в тяжелом состоянии.

Накануне ФСБ сообщила о незаконном вхождении трех украинских военных кораблей в территориальные воды России. Корабли шли из Одессы в Мариуполь, но их отказались пропускать через Керченский пролив. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей. В командовании ВМС Украины заявили, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и договором между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время.

Россия перекрыла Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря, и для гражданского судоходства. Эхо Москвы