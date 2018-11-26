Озвученные Кудриным данные о финансовых нарушениях касаются проверки 2017 года - Роскосмос

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Данные о финансовых нарушениях "Роскосмоса", озвученные главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным, касаются проверок 2017 года. Данные за вторую половину 2018 года будут обнародованы в конце текущего года, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе госкорпорации.

"Данные, приведенные главой Счетной палаты, нам известны, они касаются периода проверки 2017 года. Результаты работы новой администрации "Роскосмоса" за вторую половину 2018 года будут обнародованы в конце текущего года", - уточнили в госкорпорации.

Кудрин ранее в воскресенье назвал "Роскосмос" рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. По словам руководителя СП, в госкорпорации неправильно проводятся процедуры закупок, завышаются цены.

В отчете Счетной палаты сообщалось, что в 2017 году ведомство выявило 151 факт нарушений в работе госкорпорации "Роскосмос" на общую сумму 785,5 млрд рублей. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в свою очередь попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.