В США мигрантов на мексиканской границе отгоняли резиновыми пулями

09:32 Источник: РБК

Американские пограничники применили резиновые пули против мигрантов на границе США с Мексикой. Об этом сообщает Excelsior.

«То, что происходит сейчас, — полный беспорядок. Важно, чтобы был контроль», — рассказал изданию глава организации «Ангелы границы» Энрике Моронес.

Excelsior отмечает, что в результате обстрела резиновыми пулями несколько человек получили травмы.

Министерство внутренних дел Мексики сообщает, что в координации с властями штата Нижняя Калифорния была задержана группа из почти 500 мигрантов, которые пытались незаконно прорваться через американо-мексиканскую границу в районе города Тихуана. Их планируют депортировать. Отмечается, что для этого Мексика не будет использовать военные силы. РБК