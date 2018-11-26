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В США мигрантов на мексиканской границе отгоняли резиновыми пулями

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09:32 26.11.2018 Источник: РБК

Американские пограничники применили резиновые пули против мигрантов на границе США с Мексикой. Об этом сообщает Excelsior.

«То, что происходит сейчас, — полный беспорядок. Важно, чтобы был контроль», — рассказал изданию глава организации «Ангелы границы» Энрике Моронес.

Excelsior отмечает, что в результате обстрела резиновыми пулями несколько человек получили травмы.

Министерство внутренних дел Мексики сообщает, что в координации с властями штата Нижняя Калифорния была задержана группа из почти 500 мигрантов, которые пытались незаконно прорваться через американо-мексиканскую границу в районе города Тихуана. Их планируют депортировать. Отмечается, что для этого Мексика не будет использовать военные силы.  РБК

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