Строительство нового тоннеля на БАМе может обойтись в 261 млрд руб.
10:00 26.11.2018 Источник: Коммерсант.ru
Постройка нового Северомуйского тоннеля на БАМе целесообразна для пропуска в восточном направлении растущих объемов грузов, но проект обойдется в 261 млрд руб. К такому выводу пришел отраслевой институт ИЭРТ, выполнявший анализ проекта по заказу ОАО РЖД.
По мнению экспертов, стоимость строительства и его сроки слишком велики, чтобы привлечь частных инвесторов. Коммерсантъ
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