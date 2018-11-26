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Строительство нового тоннеля на БАМе может обойтись в 261 млрд руб.

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10:00 26.11.2018 Источник: Коммерсант.ru

Постройка нового Северомуйского тоннеля на БАМе целесообразна для пропуска в восточном направлении растущих объемов грузов, но проект обойдется в 261 млрд руб. К такому выводу пришел отраслевой институт ИЭРТ, выполнявший анализ проекта по заказу ОАО РЖД. 

По мнению экспертов, стоимость строительства и его сроки слишком велики, чтобы привлечь частных инвесторов. Коммерсантъ

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