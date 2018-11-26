В Киеве сожгли автомобиль с дипломатическими номерами РФ

10:05 Источник: Эхо Москвы

В Киеве сожгли автомобиль с российскими дипломатическими номерами. Это произошло ночью рядом с посольством России, сообщает телеканал «112 Украина». По предварительным данным, причиной пожара стал умышленный поджог. Накануне вечером посольство России в Киеве закидали дымовыми шашками. Собравшиеся скандировали «Смерть России», передает украинский телеканал «Громадьске». Кроме того, очевидцы в соцсетях сообщили, что на заборе у дипмиссии десятки людей оставили бумажные кораблики из-за обстрела и захвата Россией трех кораблей ВМС Украины в Азовском море. Эхо Москвы