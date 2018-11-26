Открылся проход по Керченскому проливу для гражданских судов
10:20 26.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе открыт для движения гражданских судов, первые из них уже следуют через пролив. Об этом сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.
"Разрешение для движения судов по каналу дали около четырех утра", - сказал он.
Новости
- 10:32 26.11.2018
- Опрос выявил отношение японцев к мирному договору с РФ
- 10:05 26.11.2018
- В Киеве сожгли автомобиль с дипломатическими номерами РФ
- 10:00 26.11.2018
- Строительство нового тоннеля на БАМе может обойтись в 261 млрд руб.
- 09:32 26.11.2018
- В США мигрантов на мексиканской границе отгоняли резиновыми пулями
- 09:20 26.11.2018
- Армия Украины приведена в полную боевую готовность
- 09:05 26.11.2018
- Озвученные Кудриным данные о финансовых нарушениях касаются проверки 2017 года - Роскосмос
- 09:00 26.11.2018
- По кораблям ВМС Украины в Азовском море был открыт огонь, они задержаны
- 23:20 25.11.2018
- У ФСБ России есть доказательства провокации со стороны ВМС Украины
- 19:00 25.11.2018
- В США удалось локализовать самый крупный природный пожар в истории страны
- 18:30 25.11.2018
- Полиция безопасности Латвии задержала русскоязычного журналиста
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать