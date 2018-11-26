Открылся проход по Керченскому проливу для гражданских судов

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе открыт для движения гражданских судов, первые из них уже следуют через пролив. Об этом сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.

"Разрешение для движения судов по каналу дали около четырех утра", - сказал он.