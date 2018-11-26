Умер режиссер Бернардо Бертолуччи
12:00 26.11.2018 Источник: Коммерсант.ru
В возрасте 77 лет умер итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи, сообщает La Repubblica. Газета уточняет, что он умер после долгой болезни, подробности не приводятся.
Режиссер является обладателем премий «Оскар» (1988), «Золотой глобус» (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970) и Венецианского кинофестиваля (1997, 2007). Коммерсантъ
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