Саудовская Аравия поставила новый рекорд по добыче нефти
12:05 26.11.2018 Источник: Эхо Москвы
Добыча нефти в Саудовской Аравии достигла новых рекордов. Королевство добывает более 11 миллионов баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg. По словам экспертов, спрос на нефть вырос в октябре на фоне ожидания прекращения поставок нефти из Ирана из-за американских санкций. Эхо Москвы
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