В Китае родились первые в мире генетически модифицированные близнецы

12:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Первые в мире генетически модифицированные близнецы родились в Китае. Учёный Хэ Цзянькуй утверждает, что помог создать людей с искусственно изменёнными генами.

По его словам, которые приводит ТАСС, ДНК девочек подверглось коррекции с помощью нового метода редактирования генов CRISPR. «Суть модификации заключается в том, чтобы придать организму невосприимчивость к вирусу ВИЧ. Подобная естественная мутация встречается среди людей, но очень редко», — заявил учёный.

Исследования показали, что только у одного близнеца изменены обе копии нужного гена. У второй девочки изменениям подверглась лишь одна копия, то есть ребёнок не получил иммунитет к ВИЧ, как о том говорил Хэ Цзянькуй.

Агентство отмечает, что реакция научного мира на это событие оказалась неоднозначной. Многие учёные назвали такие эксперименты преждевременными и опасными. Прозвучали также обвинения китайского исследователя в нарушении врачебной этики. Говорит Москва