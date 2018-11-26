В Китае родились первые в мире генетически модифицированные близнецы
12:32 26.11.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Первые в мире генетически модифицированные близнецы родились в Китае. Учёный Хэ Цзянькуй утверждает, что помог создать людей с искусственно изменёнными генами.
По его словам, которые приводит ТАСС, ДНК девочек подверглось коррекции с помощью нового метода редактирования генов CRISPR. «Суть модификации заключается в том, чтобы придать организму невосприимчивость к вирусу ВИЧ. Подобная естественная мутация встречается среди людей, но очень редко», — заявил учёный.
Исследования показали, что только у одного близнеца изменены обе копии нужного гена. У второй девочки изменениям подверглась лишь одна копия, то есть ребёнок не получил иммунитет к ВИЧ, как о том говорил Хэ Цзянькуй.
Агентство отмечает, что реакция научного мира на это событие оказалась неоднозначной. Многие учёные назвали такие эксперименты преждевременными и опасными. Прозвучали также обвинения китайского исследователя в нарушении врачебной этики. Говорит Москва
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