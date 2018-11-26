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Песков считает инцидент с украинскими кораблями очень опасной провокацией Киева

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13:00 26.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень опасной провокацией Киева воскресный инцидент с украинскими кораблями.

"Речь идет об очень опасной провокации, которая требует особого внимания и особого разбирательства", - сказал он журналистам, комментируя инцидент в Керченском проливе.

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