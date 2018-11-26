Песков считает инцидент с украинскими кораблями очень опасной провокацией Киева
13:00 26.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень опасной провокацией Киева воскресный инцидент с украинскими кораблями.
"Речь идет об очень опасной провокации, которая требует особого внимания и особого разбирательства", - сказал он журналистам, комментируя инцидент в Керченском проливе.
Новости
- 13:20 26.11.2018
- Компенсации за рога не будет - референдум в Швейцарии
- 13:20 26.11.2018
- Microsoft обошла Apple по уровню рыночной капитализации
- 13:05 26.11.2018
- Военное положение - путь к манипуляции выборами на Украине, считает вице-спикер Рады
- 12:32 26.11.2018
- В Китае родились первые в мире генетически модифицированные близнецы
- 12:20 26.11.2018
- Временный поверенный Украины будет вызван в МИД РФ - Захарова
- 12:05 26.11.2018
- Саудовская Аравия поставила новый рекорд по добыче нефти
- 12:00 26.11.2018
- Умер режиссер Бернардо Бертолуччи
- 11:32 26.11.2018
- Россия лишилась двух из трех спутников дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" - СМИ
- 11:20 26.11.2018
- Маск с "70% вероятностью" намерен полететь на Марс в числе первых
- 11:05 26.11.2018
- Российские музыканты дадут концерт в поддержку арестованного коллеги
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать