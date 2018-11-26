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Военное положение - путь к манипуляции выборами на Украине, считает вице-спикер Рады

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13:05 26.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение военного положения на Украине вызвано не политической целесообразностью в связи с ситуацией в Керченском проливе, а возможностью манипулировать президентскими выборами, которые должны состояться 31 марта 2019 года. Такое мнение высказала вице- спикер Верховной рады Оксана Сыроид.

"Военное положение на всей территории Украины - прекрасная возможность манипулировать выборами президента и, при необходимости, применить немного диктатуры", - написала она в "Фейсбуке".

В то же время Сыроид считает, что большая необходимость во введении военного положения, чем сейчас, была во время воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе. "Основания для введения военного положения в Донецкой и Луганской областях (угроза нападения и независимости) возникли в апреле 2014 года. Но тот же и. о. президента их не заметил и военное положение не ввел. Более 10 тысяч убитых, десятки тысяч раненых, сотни военнопленных. Но это не убедило нынешнего президента ввести военное положение", - отметила она.

По мнению вице-спикера, военное положение "не вводили там, где было нужно, и тогда, когда было нужно, потому что на государство и на солдат им было наплевать". "Президент и нынешний секретарь СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины - прим. ТАСС) просто не видели в этом политической выгоды для себя. А сегодня увидели!", - подчеркнула Сыроид.

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