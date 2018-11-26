0
0
42
Новости

Microsoft обошла Apple по уровню рыночной капитализации

Добавить в избранное

13:20 26.11.2018

Microsoft стала самой дорогой американской компанией, обойдя корпорацию Apple по уровню рыночной капитализации. По данным экспертов, у Microsoft этот показатель составил 753,3 млрд долларов, а у ее «яблочных» конкурентов — 746,8 млрд долларов.

Apple могла бы остаться в лидерах, ведь ее рыночная капитализация в этом году побила рекорд, составил триллион долларов, однако компанию подвели iPhone XS и iPhone XR. Их не вполне удачный старт уронил этот показатель до 746 млрд долларов.

Эксперты издания BusinessToday считают, что показатели Microsoft будут только расти. ФАН

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:20 26.11.2018
Компенсации за рога не будет - референдум в Швейцарии
0
30
13:05 26.11.2018
Военное положение - путь к манипуляции выборами на Украине, считает вице-спикер Рады
0
70
13:00 26.11.2018
Песков считает инцидент с украинскими кораблями очень опасной провокацией Киева
0
77
12:32 26.11.2018
В Китае родились первые в мире генетически модифицированные близнецы
0
123
12:20 26.11.2018
Временный поверенный Украины будет вызван в МИД РФ - Захарова
0
140
12:05 26.11.2018
Саудовская Аравия поставила новый рекорд по добыче нефти
0
148
12:00 26.11.2018
Умер режиссер Бернардо Бертолуччи
0
152
11:32 26.11.2018
Россия лишилась двух из трех спутников дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" - СМИ
0
214
11:20 26.11.2018
Маск с "70% вероятностью" намерен полететь на Марс в числе первых
0
206
11:05 26.11.2018
Российские музыканты дадут концерт в поддержку арестованного коллеги
0
201

Возврат к списку