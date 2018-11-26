Microsoft обошла Apple по уровню рыночной капитализации
13:20 26.11.2018
Microsoft стала самой дорогой американской компанией, обойдя корпорацию Apple по уровню рыночной капитализации. По данным экспертов, у Microsoft этот показатель составил 753,3 млрд долларов, а у ее «яблочных» конкурентов — 746,8 млрд долларов.
Apple могла бы остаться в лидерах, ведь ее рыночная капитализация в этом году побила рекорд, составил триллион долларов, однако компанию подвели iPhone XS и iPhone XR. Их не вполне удачный старт уронил этот показатель до 746 млрд долларов.
Эксперты издания BusinessToday считают, что показатели Microsoft будут только расти. ФАН
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