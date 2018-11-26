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Компенсации за рога не будет - референдум в Швейцарии

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13:20 26.11.2018 Источник: REGNUM

Граждане Швейцарии на референдуме высказались против выделения компенсаций фермерам, не спиливающим рога своим коровам, передает вещательная компания RTS.

По предварительным данным, против законодательной инициативы «За достоинство сельскохозяйственных животных» высказались более половины швейцарских кантонов и полукантонов.

Отмечается, что вопрос о выплатах владельцам рогатых коров возник ввиду того, что эти фермеры начали уступать в конкуренции, поскольку рогатые животные занимают в коровниках больше места, и, как следствие, у владельцев безрогих животных снижаются издержки в части содержания стада.

Сообщается также, что на сегодняшний день в Швейцарии лишены рогов до 90% коз и коров.  ИА REGNUM

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