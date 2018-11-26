Власти ОАЭ помиловали британца, приговоренного к пожизненному заключению за шпионаж
14:00 26.11.2018 Источник: Эхо Москвы
Власти Объединённых Арабских Эмиратов помиловали подданного Великобритании Мэтью Хэджеса, ранее приговорённого к пожизненному заключению за шпионаж. Британца задержали в мае этого года в аэропорту Дубая. В течение пяти месяцев он находился в тюрьме в одиночной камере. Его несколько раз допрашивали без адвоката и представителя консульства. Судебное заседание состоялось на прошлой неделе и продолжалось всего 5 минут.
Как отмечает британская газета «Гардиан», накануне помилования состоялись переговоры министров иностранных дел двух стран. Эхо Москвы
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