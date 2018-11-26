Технологические компании в РФ, возможно, смогут штрафовать на 1% от годовой выручки
14:32 26.11.2018 Источник: Эхо Москвы
Российские власти готовят новые поправки в законодательство, которые позволят штрафовать технологические компании на 1 процент от их годовой выручки. Сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
Под новые правила могут попасть Google, Yandex, Mail.ru и другие компании, которые собирают персональные данные россиян. Эхо Москвы
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