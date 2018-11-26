Курс евро превысил 76 руб. впервые с 14 ноября
15:00 26.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс евро к рублю на Московской бирже вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 96 коп., до 76,01 руб. за единицу европейской валюты, свидетельствуют данные биржи.
В последний раз курс евро был выше 76 руб. 14 ноября текущего года.
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