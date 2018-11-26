Украина пересмотрит договорную базу с Россией
15:12 26.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина намерена пересмотреть договорную базу с Россией, заявил в понедельник глава украинского МИД Павел Климкин.
"Мы будем пересматривать договорно-правовую базу с Россией. Она должна быть в корне пересмотрена, как и широкомасштабный Договор о дружбе и сотрудничестве", - сказал он.
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